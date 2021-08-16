Иркутск, 16 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Аграрии восьми районов Иркутской области приступили к уборке урожая. Как сообщает 16 августа пресс-служба областного правительства, в трёх районах уже начат сбор ранних овощных культур, в двух — картофеля.

Mvedc.com Сбор урожая

Всего, по данным главы ведомства, под урожай 2021 года в Иркутской области посеяно 408,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, во всех категориях хозяйств посажено 22,9 тыс. га картофеля, овощи открытого грунта размещены на площади 3,5 тыс. га, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажено 3,2 тыс. га картофеля, 831 га овощных культур.

«По данным на 16 августа, убрано 4,7 тыс. га ячменя первых сроков сева, валовый сбор зерна 14,6 тыс. тонн. Ранние овощи — капуста, морковь, огурцы — убраны на площади 3,7 га, собрано 76 тонн. Картофель убран на площади 8,4 га, валовый сбор — 201 тонна. В ближайшее время свежие овощи и картофель, произведенные аграриями региона, появятся на прилавках торговых сетей и ярмарках области», — отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Как сообщало ИА REGNUM, поскольку российских аграриев беспокоит нехватка рабочих рук, правительство РФ поручило профильным министерствам проработать вопрос о привлечении иностранных граждан к сезонным сельскохозяйственным работам в 2021 году.

Читайте также: В Приангарье дефицит рабочей силы хотят восполнить осуждёнными