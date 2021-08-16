Пенза, 16 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Пензенской области планируют активизировать профилактические рейды по водным объектам с целью предотвращения трагических случаев. Безопасность в местах отдыха пензенцев обсуждалась в региональном правительстве 16 августа.

Девушка на пляже

«Причин гибели на воде, как правило, две. Это либо употребление алкоголя, либо безнадзорность детей, оказавшихся на открытой воде без взрослых. Таких трагедий можно избежать только путём высокой рейдовой активности», — отметил врио губернатора Олег Мельниченко.

Если искоренить указанные факторы риска, то несчастных случаев на воде в Пензенской области можно избежать, добавил он.

Необходимо усилить разъяснительную работу с населением по профилактике трагедий на водоемах. Главам администраций поручено сформировать рейдовые группы совместно с сотрудниками полиции, МЧС, комиссии по делам несовершеннолетних и активно контролировать места отдыха у воды.

«Другого способа спасти людей нет», — резюмировал Мельниченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, днем 12 августа в водоеме садового некоммерческого товарищества «Гудок» города Пензы утонул 15-летний подросток, который несмотря на запрет родителей, решил искупаться в водоеме, предназначенном для забора и подачи воды на участки дачников.

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