Варшава, , 12:48 — REGNUM 16 августа заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил во время пресс-конференции, что Варшава примет ответные меры на решение израильских властей отозвать посла Израиля из Польши. Об этом передает Polskie Radio.

«Мы готовы к переговорам с каждым нашим партнером, даже самым трудным. В этой, однако, ситуации, мы вынуждены прибегнуть к мерам, которые будут носить симметричный характер. Это следует из принципов ведения внешней политики», — сказал Павел Яблоньский.

При этом он подчеркнул, что только польский парламент может решать, какие законы принимать в республике, а поправки к Административно-процессуальному кодексу — продиктованы решением Конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Израиль отозвал своего посла в Польше в знак протеста против того, что в Варшаве приняли поправки в законодательство, которые запрещают возвращение имущества в пользу предыдущих владельцев, которые владели им более 30 лет назад.

Израильское руководство считает, что данная норма «целенаправленно лишает возможности вернуть свое наследство потомкам евреев, которые владели им до Второй Мировой войны, но были несправедливо лишены его из-за нацистской оккупации».