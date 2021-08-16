Сеул, 16 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Южной Корее выразили обеспокоенность в связи с тем, что высокопоставленные представители правительства Японии продолжают делать подношения и посещать храм Ясукуни. Об этом 15 августа сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на письменное заявление южнокорейского внешнеполитического ведомства.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

В заявлении также содержался призыв к японской стороне провести анализ исторических событий. По мнению МИД Южной Кореи, такой подход поможет правительству Японии построить отношения с Южной Кореей и завоевать доверие соседних стран.

Напомним, что 15 августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга направил ритуальное подношение храму Ясукуни, который считается символом японского милитаризма, а три члена кабинета министров Японии, включая министра окружающей среды Синдзиро Коидзуми и министра образования и науки Коити Хагиуда, посетили храм.

Напомним, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.