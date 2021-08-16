В Челябинске откроют ещё девять детсадов
Челябинск, 16 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Челябинске до конца года откроют ещё девять детских садов. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
Фото: cheladmin.ru
Так, силами муниципалитета строят четыре дошкольных учреждения. Из них два (на 150 и 200 мест) находятся в «Парковом», где сейчас одна из самых высоких потребностей в детсадах.
Ещё пять детсадов планируют выкупить у застройщиков. Всего за 2021 год для дошкольников Челябинска откроют почти 1700 мест.