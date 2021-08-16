Москва, 16 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. После развода сохраняют дружбу между собой по 44% мужчин и женщин в России. Общаются, но отношения натянутые, 33% мужчин и 34% женщин. Становятся врагами 23% мужчин и 22% женщин, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Tumisu Развод

Чаще всего пытаются наладить диалог после развода бывшие супруги, имеющие детей, и экс-супруги с натянутыми отношениями — 40% и 35% соответственно. Превращаются во врагов при расторжении брака те, у кого нет детей, — 36% среди мужчин и 35% среди женщин.

Опрос показал, что в основном инициатором развода становятся оба супруга. 34% мужчин и женщин заявили, что это было общим решением, 30% — что развестись предложила жена, 27% — что муж.

Опрос проведен 2−11 августа 2021 года. Опрошены 3500 граждан РФ старше 18 лет, которым приходилось расторгать брак в 643 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее распространённых причины для развода — это бедность (33%), взаимное непонимание (15%) и измена (14%).

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