Тбилиси, 16 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Грузии вскоре откроются пункты вакцинации от COVID-19, на которых будут прививать всех желающих в порядке живой очереди. Об этом 16 августа сообщила на брифинге министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Во всех регионах Грузии будут действовать пункты прививок без регистрации», — сказала глава грузинского минздрава.

Согласно последним данным, в Грузии прошёл полный курс вакцинации 238 871 человек. В течение 15 августа прививочные пункты посетили 14 784 жителя страны.

Журналисты задали Тикарадзе вопрос, планируется ли в Грузии введение дополнительных карантинных ограничений. Она сообщила, что этого нет в планах правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии из-за высоких темпов распространения коронавируса с 14 августа по 4 сентября ужесточили карантинные требования. Муниципальный транспорт на этот период прекратил работать. Массовые мероприятия запрещены. Масочный режим действует не только в закрытых помещениях, но и на улице.