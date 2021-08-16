Красногорск, 16 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Каждая четвертая школа в Подмосковье нуждается в ремонте. Об этом 16 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gradkostroma.ru Школа

По словам главы Подмосковья, на федеральном уровне сейчас формируется программа капитального ремонта школ, которая имеет большое значение для региона.

«У нас 1260 школ и 328 из них нуждаются в капитальном ремонте. Очень важная президентская программа, которая позволит навести порядок, потому что не только коммуникации будут меняться, но и все, что необходимо для учебного процесса», — сказал Воробьев.