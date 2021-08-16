Ижевск, 16 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 августа прививку от коронавируса сделали 320 730 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Donland.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 243 765 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 14 и 15 августа, вакцинировались 2104 жителя республики. 6907 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 9167 человек, за выходные были иммунизированы 4313 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа в Удмуртии провели 1 482 778 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6145 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7273 исследования.