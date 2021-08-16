* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 16 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начало изъятие оружия у гражданского населения столицы Афганистана — города Кабула. Об этом 16 августа сообщил официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), его слова приводит агентство Reuters.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Насколько мы понимаем, люди хранили у себя оружие в целях самообороны. Теперь они могут чувствовать, что находятся в безопасности. Мы не намерены причинять вреда гражданским», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что война в Афганистане завершена и радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее установившее контроль над столицей страны — Кабулом, в течение ближайшего времени определит форму правления в стране.