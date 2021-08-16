Ижевск, 16 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 12 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 11 летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 59, 66, 71, 82, 83, 90 лет, а также мужчины в возрасте 60, 64, 65, 69, 74 лет и 81 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1370 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа в регионе выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 214 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 43 230 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6629 жителей.

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