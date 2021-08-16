Окинский район, Бурятия, 16 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) нашли в Бурятии захоронение бронзового века. Раскопки проходили на территории Окинского района республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения.

Сайт ИрНИТУ istu.edu Археологи нашли в Бурятии захоронение бронзового века

Всего в ходе работ найдено 30 ритуальных сооружений, а также погребение человека позднего бронзового века. Останки располагались на поверхности земли под каменным курганом, окружённым кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного лежали красный и жёлтый камни.

«Погребальный обряд отличается от известных к настоящему времени в Прибайкалье. Мы можем утверждать, что это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне, датированное периодом бронзового века», — отметил руководитель экспедиции профессор Артур Харинский.

Как удалось выяснить, останки принадлежат подростку. Для точного определения возраста находки образцы переданы канадскому ученому Анжею Веберу, который сделает радиоуглеродный анализ в лаборатории Оксфордского университета.