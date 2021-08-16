Владикавказ, 16 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Северной Осетии выявлен факт мошенничества с бюджетными денежными средствами. У Центра занятости незаконно прибрали к рукам около 700 тыс. рублей. В совершении должностного преступления заподозрена руководитель одного из профессиональных технических училищ региона, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Деньги

Как установлено, 51-летняя и.о. директора образовательного учреждения заключила государственный контракт с Центром занятости населения, согласно которому училище обязалось обучать ряду профессий жителей Северной Осетии предпенсионного возраста.

По факту никто обучение не прошел, однако директор учреждения табели учета и успеваемости вела исправно. За непроведенную учебу было перечислено из бюджета на счет училища около 700 тыс. рублей.

«Директор учреждения, имея умысел на незаконное обогащение с использованием своего служебного положения, составила и подписала фиктивные табели учета и успеваемости на граждан, которые не проходили обучение в училище в рамках данного проекта», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

В настоящее время по факту превышения должностных полномочий в отношении директора образовательной организации решается вопрос о возбуждении уголовного дела.