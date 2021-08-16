Вашингтон, 16 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Первая модель Acura NSX из финальной спецсерии Type S была продана на аукционе в рамках автовыставки Monterey Car Week в Калифорнии (США). Об этом сообщается на сайте 32cars.ru.

Acura Acura NSX Type S 2022

Тираж моделей из спецсерии составил 350 единиц. Спорткар был продан за 1,1 млн долларов (около 80,6 млн рублей). Проданный экземпляр Acura NSX Type S получил номер 001. Он оснащен опциональным пакетом облегчения конструкции, который состоит из карбон-керамических тормозов Brembo, углепластикового кожуха мотора и вставки в салоне из того же материала.

Вес машины за счет пакета облегчения конструкции снизился на 26,2 кг.

Первую модель Acura NSX из спецсерии Type S приобрел Рик Хендрик, который является владельцем Hendrick Motorsports и основателем Hendrick Automotive Group — крупнейшей сети по продаже автомобилей.

Напомним, Acura представила спецсерию NSX Type S 12 августа. Таким образом, компания планирует завершить выпуск спорткаров NSX.

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