В США на аукционе продали первый экземпляр Acura NSX Type S
Вашингтон, 16 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Первая модель Acura NSX из финальной спецсерии Type S была продана на аукционе в рамках автовыставки Monterey Car Week в Калифорнии (США). Об этом сообщается на сайте 32cars.ru.
Тираж моделей из спецсерии составил 350 единиц. Спорткар был продан за 1,1 млн долларов (около 80,6 млн рублей). Проданный экземпляр Acura NSX Type S получил номер 001. Он оснащен опциональным пакетом облегчения конструкции, который состоит из карбон-керамических тормозов Brembo, углепластикового кожуха мотора и вставки в салоне из того же материала.
Вес машины за счет пакета облегчения конструкции снизился на 26,2 кг.
Первую модель Acura NSX из спецсерии Type S приобрел Рик Хендрик, который является владельцем Hendrick Motorsports и основателем Hendrick Automotive Group — крупнейшей сети по продаже автомобилей.
Напомним, Acura представила спецсерию NSX Type S 12 августа. Таким образом, компания планирует завершить выпуск спорткаров NSX.
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