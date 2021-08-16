Пермь, 16 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В школах Перми торжественные линейки 1 сентября проведут только для учеников первых и выпускных классов, сообщает пресс-служба мэрии.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольчик для первого и последнего звонка в школе

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Решение принял оперштаб по борьбе с COVID-19. При благоприятных погодных условиях торжества пройдут на улице. Родителям разрешат присутствие на линейках, но при условии использования средств индивидуальной защиты.

Для других школьников в честь нового учебного года организуют классные часы. Их проведут в кабинетах. Присутствие родителей в этом случае не предусмотрено.

«Меры предосторожности связаны с распространением коронавирусной инфекции», — подчеркнул в городской администрации.