Тбилиси, 16 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Афганистане остаются 23 гражданина Грузии, которых необходимо эвакуировать. Об этом 16 августа сообщил на брифинге замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

Mfa.gov.ge МИД Грузии

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Он рассказал, что ранее была договорённость с Киевом, что грузинских граждан возьмут на борт украинских самолётов, но этот вариант не сработал из-за хаоса на улицах Кабула.

«В течение ночи они не смогли доехать до аэропорта потому, что положение в Кабуле напряженное и поэтому они предпочли остаться на базе. К сожалению, они не смогли добраться до аэропорта, когда был запланирован вылет. Украинский борт вылетел без них», — сказал Хвтисиашвили.

Замминистра сообщил, что ведутся переговоры с внешнеполитическими ведомствами других стран, которые планируют вывозить своих граждан из Афганистана. Кроме того, рассматривается вариант отправки в Кабул грузинского самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что организация полностью контролирует Афганистан и боевые действия в стране прекращены. В организации предупредили о предстоящей смене формы правления в стране.