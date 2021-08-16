Париж, 16 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Bugatti представил концепт трекового гиперкара Bolide. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Bugatti Bugatti Bolide

Тираж новинки составит 430 экземпляров. Стоимость одной модели равна 4 млн евро (около 346 млн рублей).

Трековый гиперкар оснащён углепластиковым монококом, а также имеет восьмилитровый W16 максимальной производительностью 1850 л. с. (1850 Нм). Весит гиперкар чуть более 1,2 т.

Что же касается товарных версий автомобиля, то они будут заправляться бензином Euro 98 (АИ-98), а его производительность будет меньше — 1600 л. с. (1600 Нм). Это сопоставимо с производительностью Chiton Super Sport. Снаряжённая масса товарного автомобиля — 1450 кг.

Первый гиперкар появится у покупателей в 2024 году.

Ранее компания Rimac Automobili хорватского бизнесмена Мате Римац стала мажоритарным владельцем компании Bugatti.

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