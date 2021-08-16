Москва, 16 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Центризбирком 16 августа провёл жеребьёвку политических партий по распределению мест в избирательном бюллетене на выборах в Государственную думу. Трансляция жеребьёвки шла в прямом эфире.

OpenClipart-Vectors Выборы

Всего за мандаты за мандаты депутатов Государственной думы РФ VIII созыва будут бороться 14 политических партий. Выборы пройдут в сентябре.

Места распределились следующим образом: КПРФ — 1; Зелёные — 2; ЛДПР — 3; Новые люди — 4; Единая Россия — 5; Справедливая Россия — За правду — 6; Яблоко — 7; Партия роста — 8; РПСС — 9; Коммунисты России — 10; Гражданская платформа — 11; Зелёная альтернатива — 12; Родина — 13; Партия пенсионеров — 14.