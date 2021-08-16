Уфа, 16 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Башкирии 90 преподавателей получат выплаты в размере по 50 тысяч рублей за подготовку стобалльников. Об этом 16 августа сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По его словам, в республике 104 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов. В текущем году в республике было написано 109 стобалльных работ, а пять выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам.

Хажин отметил, что в регионе почти по всем предметам увеличился средний балл ЕГЭ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в апреле 2020 года учреждена премия учителям школ, которые подготовили выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. Размер данной премии составляет 50 тысяч рублей, независимо от числа стобалльников.

Помимо этого, в 2021 году в регионе была учреждена премия главы Башкирии в размере 150 тысяч рублей стобалльникам из республики, которые поступили в республиканские вузы. В настоящее время в Башкирии 36 стобалльников подали заявления на поступление в вузы региона.