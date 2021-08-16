Ижевск, 16 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 16 августа выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 214 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 43 230 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Среди новых носителей вируса — 40 детей в возрасте до 14 лет и 31 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 191 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 35 231 человек. Скончались 1370 человек. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 12 летальных случаев, накануне скончались 11 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6629 жителей. Из числа получающих лечение 5545 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1332 человека — в состоянии средней степени тяжести, 312 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 13 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 318 626 человек. Второй компонент препарата получили 236 858 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.