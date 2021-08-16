В Томской области подтверждено ещё 123 случая заражения коронавирусом
Томск, 16 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 123 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в региональном оперативном штабе.
Minzdrav.admoblkaluga.ru
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»
За весь период пандемии в Томской области подтверждено 39 133 случая COVID-19. Выздоровели 34 112 жителей региона. За сутки список выздоровевших пополнился 49 фамилиями.
Напомним, 15 августа в регионе выявили 125 носителей коронавируса, выздоровели 48 человек.