Белгородским школьникам прочитают курс «Ценность человеческой жизни»
Белгород, 16 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Отдельный курс под условным названием «Ценность человеческой жизни» предложил внедрить в школах и ссузах 16 августа врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Поводом стало ЧП в Губкинском городском округе, где на школьной площадке обнаружили тело подростка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Вячеслав Гладков рассказал о трагедии на еженедельной планёрке. В селе Чуево 15 августа 15-летний подросток покончил жизнь самоубийством.
Кроме того, врио губернатора поручил Совету безопасности выехать в село Ястребово, где 15 августа девятилетний мальчик утонул, спасая старшего брата. Комиссии предстоит провести «полное обследование места происшествия, сделать системные выводы, которые можно будет применить ко всем местам купания».