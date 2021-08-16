Белгород, 16 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Отдельный курс под условным названием «Ценность человеческой жизни» предложил внедрить в школах и ссузах 16 августа врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Поводом стало ЧП в Губкинском городском округе, где на школьной площадке обнаружили тело подростка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Учебный класс

Вячеслав Гладков рассказал о трагедии на еженедельной планёрке. В селе Чуево 15 августа 15-летний подросток покончил жизнь самоубийством.

«Считаю, что мы должны усилить работу в рамках дополнительного образования. В средней и старшей школах, а также в учреждениях СПО необходимо внедрить отдельный курс под условным названием «Ценность человеческой жизни». К сожалению, сегодня есть множество сайтов с пропагандой детского суицида, и мы должны этому противостоять. С начала учебного года наша учебная программа должна заработать. Поручаю департаменту образования её подготовить, а также представить мне отчёт о том, какая работа по предотвращению детских суицидов идёт сейчас», — заявил руководитель области.

Кроме того, врио губернатора поручил Совету безопасности выехать в село Ястребово, где 15 августа девятилетний мальчик утонул, спасая старшего брата. Комиссии предстоит провести «полное обследование места происшествия, сделать системные выводы, которые можно будет применить ко всем местам купания».