Сеул, 16 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 17 721 человек. Об этом 16 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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По состоянию на 00:00 16 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 22 386 973 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 43,6%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 667 087 человек, а препаратом Pfizer — 9 641 503 человека, препаратом Janssen — 1 129 777 человек, Moderna — 948 606 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 5559 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 9 741 255 человек.

За последние два дня (14 — 15 августа) в стране было зарегистрировано 1726 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 140 855 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на три человека, до 461 человека.