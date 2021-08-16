Иркутск, 16 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Иркутской области, где только за прошедшие выходные от COVID-19 скончались более 100 человек, вводится карантин и послабления. Согласно поправкам в указ, подписанный главой Приангарья Игорь Кобзев, с 16 августа в регионе разрешается работа СПА-салонов, соляриев, саун, а также учреждений, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Перечисленные организации при работе должны соблюдать следующие ограничения: заполнение помещения посетителями не более 50% от установленной нормы; соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 метра; соблюдение ограничений и предписаний, предусмотренных правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области.

Для организаций общественного питания при наличии посетителей на летних террасах и верандах установлена работа с 06:00 до 24:00. Для кинотеатров исключены требования о наличии документов о вакцинации, отрицательном ПЦР тесте, перенесённом не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 16 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4288 человек, причём 108 из них добавили в сводку за выходные дни (14−15 августа 2021 года).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 108 человек