В Японии задержали грузинского параолимпийца — Kyodo
Токио, 16 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Член параолимпийской сборной Грузии по дзюдо задержан в Токио. Об этом 16 августа сообщает агентство Kyodo.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
Задержание
Отмечается, что японская полиция задержала грузинского спортсмена по подозрению в нападении на сотрудника отеля.
По информации телеканала NHK, речь идёт о 34-летнем Звиаде Гогочури, который в 2016 году стал чемпионом Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 кг.
Ранее сообщалось, что один из грузинских параолимпиийцев толкнул сотрудника охраны отеля в Токио, из-за чего тот получил серьёзные травмы. В связи с инцидентом у грузинского атлета будет отозвана аккредитация, после чего он покинет Японию.
Напомним, Параолимпийские игры в Токио состоятся с 24 августа по 5 сентября.