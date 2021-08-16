Токио, 16 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Член параолимпийской сборной Грузии по дзюдо задержан в Токио. Об этом 16 августа сообщает агентство Kyodo.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Задержание

Отмечается, что японская полиция задержала грузинского спортсмена по подозрению в нападении на сотрудника отеля.

По информации телеканала NHK, речь идёт о 34-летнем Звиаде Гогочури, который в 2016 году стал чемпионом Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 кг.

Ранее сообщалось, что один из грузинских параолимпиийцев толкнул сотрудника охраны отеля в Токио, из-за чего тот получил серьёзные травмы. В связи с инцидентом у грузинского атлета будет отозвана аккредитация, после чего он покинет Японию.

Напомним, Параолимпийские игры в Токио состоятся с 24 августа по 5 сентября.