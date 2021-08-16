Ульяновск, 16 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 168 человек, при этом 17 пациентов умерли. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 16 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 69 997 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 290.

Выздоровели 64 332 пациента, из них за последние сутки вылечились 168 человек. Доля выздоровевших составляет почти 92%.

Кроме того, в Ульяновской области от осложнений, вызванных COVID-19, скончались ещё 17 пациентов. Таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 2136 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года в Ульяновской области будет завершён ремонт в Сурской районной больнице. Всего на эти цели предусмотрено 9 млн рублей на ремонт детского стационарного отделения и пищеблока.