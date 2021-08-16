Екатеринбург, 16 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали гражданина, напавшего на водителя скорой помощи. Об этом сообщили в свердловском управлении Росгвардии.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Скорая помощь

Нападение произошло поздним вечером 15 августа у здания на улице Бориса Ельцина. На водителя бригады, прибывшей по вызову, напал пьяный дебошир.

Гвардейцы прибыли на вызов, задержали дебошира и доставили его в дежурную часть полиции. Молодой нападавший ранее не был судим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отправили в колонию гражданина, избившего врача скорой помощи.

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