Оренбург, 16 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2021 года зарегистрировано 6111 пожаров и 74 их жертвы, в том числе гибель трех детей. Травмировано 87 человек, среди них девять — это дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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По сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается негативная тенденция роста количества пожаров, а также погибших детей и раненых. В прошлом году произошло 4983 пожара, что на 22% меньше чем в 2021 году. Погибли 75 человек, в том числе двое детей, ранены 84 человека.

Основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования.