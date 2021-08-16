Пенза, 16 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В период с 2022 по 2025 годы в Пензенской области планируют реализовать программы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог к сельским населенным пунктам. Подготовка к проведению восстановительных работ обсуждалась 16 августа в правительстве региона.

Rosavtodor.ru Ремонт дороги

Со слов врио министра строительства и дорожного хозяйства Александра Гришаева, начиная с 2022 года, в муниципальных образованиях необходимо утвердить четырёхлетние программы дорожной деятельности, предусматривающие приоритетное приведение в нормативное состояние автодорог к сельским населённым пунктам, которые являются точками экономического роста и проживают в них свыше 300 человек.

Реализация программ будет осуществляться за счет средств дорожного фонда Пензенской области, из которых 5% — собственные средства муниципалитетов. Общая протяженность таких дорог составит 770 км.

В первую очередь, внимание следует уделить подготовке проектно-сметной документации по ремонту тех дорог, о неудовлетворительном состоянии которых поступило больше всего жалоб от населения. Восстановление нужно начинать в малых населенных пунктах и на тех участках, которые ведут к школам, поручил врио губернатора Олег Мельниченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области создали карту региона с информацией о самых вопиющих фактах по состоянию муниципальной дорожной сети.

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