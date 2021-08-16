Калуга, 16 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 122 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 августа. Днём ранее, 15 августа, в регионе было зарегистрировано 125 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 43 тыс. 225 человек, 39 тыс. 936 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 533 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.