Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Стали известны подробности задержания и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС России. Вместо борьбы с коррупционерами в своём ведомстве чиновник, по версии следствия, сам получил в виде взятки более 1 млн рублей за незаконное таможенное оформление ввезённых в РФ автомобилей.

Znamkaluga.ru Таможенник за работой

Как сообщили 16 августа в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, подозреваемый был задержан в Москве. В этом деле могут появиться и другие фигуранты, с которыми мужчина, по данным следствия, находился в преступном сговоре.

Задержанному инкриминируется систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за непринятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления. Речь идет о незаконной «растаможке» 20 автомобилей, за что через посредника от коммерческой структуры таможенником и было получено миллионное «вознаграждение».

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), за это грозит до 15 лет лишения свободы.

В ближайшее время задержанному таможеннику будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.