Москва, 16 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Первое место в городах России по привлекательности стоимости блюд заняли кафе и рестораны в Набережных Челнах (80% назвали цены умеренными, 2% — низкими), на втором — в Тюмени (80% и 1% соответственно), на третьем — в Астрахани (76% и 1%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Sheratonmoscowairport.ru Кафе

В пятёрке лидеров с самыми недорогими ресторанами и кафе вошли Казань (77% назвали цены умеренными, 1% — низкими) и Новосибирск (71% и 4%). Санкт-Петербург оказался на 20-м месте (63% и 2%)). Москва заняла последнюю строчку в топ-30 по уровню цен заведениях общепита. 42% опрошенных назвали цены высокими, 52% — умеренными и лишь 2% — низкими.

Вкуснее всего кормят в кафе и ресторанах Казани (4,5 балла из 5). На втором месте с 4,3 баллами — Тюмень, Рязань, Ульяновск, Краснодар, Оренбург и Махачкала, на третьем (4,2 балла) — Астрахань, Ижевск, Липецк, Самара, Ярославль, Саратов, Челябинск, Екатеринбург, Красноярск и Хабаровск. У Москвы и Санкт-Петербурга — по 4,1 баллу.

Опрос проведен 6 июня-3 августа 2021 года. Опрошены 9000 граждан РФ старше 18 лет — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году не приходится ждать устойчивого и высокого экономического роста России.

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