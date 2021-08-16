Абакан, 16 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. По состоянию на 16 августа в Хакасии прививку от COVID-19 сделал 152 591 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным минздрава, оба компонента вакцины от коронавируса получил 120 521 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе в Хакасии ожидается большая партия вакцины от коронавируса.