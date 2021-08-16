Чита, 16 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Власти Забайкалья 16 августа обнародовали информацию о новых мерах поддержки строительной и сельскохозяйственной отраслей. Как пояснил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер, организации, занимающиеся ремонтом и строительством дорог, смогут получить дешёвые кредиты максимум под 10% на опережающее выполнение заказов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«Организации, занимающиеся ремонтом и строительством дорог, смогут получить дешёвые кредиты максимум под 10% на опережающее выполнение заказов. Минстрой Забайкалья прошу организовать работу с такими компаниями, чтобы они могли своевременно получать государственную поддержку», — уточнил чиновник.

Андрей Кефер также отметил, что сельхозпроизводители Забайкалья смогут приобрести технику с 45% скидкой по новой программе льготного лизинга. Мера поддержки начнёт действовать со следующего года.

Всего в 2022—2023 годах на её финансирование правительство России планирует направить регионам более 24 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года сельхозтоваропроизводители Забайкальского края получили 123 миллиона рублей субсидий за приобретенную технику и оборудование.

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