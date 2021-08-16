Москва, 16 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Ожидания Банка России по поводу того, что в РФ могут серьезно ухудшиться условия для кредитования, вполне реалистичны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

Кредит

«Ожидания ЦБ вполне реалистичны, так как высоки инфляционные ожидания, что отражается следом на ключевой ставке. Соответственно, никуда не деться от ужесточения условий кредитования, — сказал Алиев. — Высокая инфляция и риски роста высокой долговой нагрузки населения требуют от ЦБ ужесточить условия кредитования, поскольку высоки риски просрочки и закредитованности. В основном это связано с внутренними особенностями, при этом внешний фон имеет влияние на этот процесс».

Как полагает экономист, возможно, что ипотека меньше других видов кредитования отреагирует на решение об ужесточении условий.

«При этом по всем видам кредитования будет ужесточение условий для заемщиков с низким качеством займов. Займы для таких заемщиков вырастут в стоимости и наоборот. Для заемщиков с высоким качеством займов стоимость и условия кредитования могут быть более приемлемые», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России ситуация с выдачей кредитов наличными, особенно микрофинансовыми организациями (МФЗ), выглядит тревожно.