Ставрополь, 16 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выявлено 343 человека с подтвержденными тестами на коронавирус. За последние три недели суточный прирост показателя заразившихся в регионе не опускается ниже 300 человек. Общее число носителей инфекции уже достигло 69 937 человек. Такие данные приводит 16 августа федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Не снижается на Ставрополье и число случаев летального исхода. За последние сутки скончались еще 12 жителей края. С 6 августа показатель смертности не опускается ниже десяти человек в сутки. Общая смертность от COVID-19 достигла 2046 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки на Ставрополье 132 пациента. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 59 055 человек.