Баку, , 12:21 — REGNUM В министерстве обороны Азербайджана опровергли сообщения Еревана о причастности азербайджанских военнослужащих к гибели старшего прапорщика ВС Армении. Сообщение об этом 16 августа опубликовала пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Баку ChingizKhalafov

«Распространённая армянской стороной информация о гибели армянского военнослужащего в результате якобы обстрела частей азербайджанской армии в направлении Нахичеванской Автономной Республики является дезинформацией», — говорится в заявлении МО Азербайджана.

По версии азербайджанской стороны, заявление Еревана якобы сделано для того, чтобы скрыть гибель военнослужащего в ходе внутреннего конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении сообщили, что в ночь на 16 августа подразделения ВС Азербайджана якобы зашли на армянскую территорию и в результате ответных действий погиб азербайджанский военнослужащий. В Баку эту информацию опровергли. После этого в Ереване сообщили о гибели старшего прапорщика ВС Армении Вагана Татосяна от выстрела снайпера.

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