Сеул, 16 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Al-sharq.com Учения ВС США и Республики Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По их словам, коронавирус был выявлен у семи американских военнослужащих и одного члена их семей, прибывших в Южную Корею в период с 31 июля по 13 августа, а также двух южнокорейских сотрудников военных баз.

В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в медицинские учреждения.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1227.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1556 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 225 481.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 1,5 тыс. носителей коронавируса