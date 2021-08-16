Чита, 16 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Столица Забайкалья — Чита продолжает добиваться присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». Как сообщил 16 августа председатель оргкомитета Александр Скачков, на данный момент собрано более 225 тысяч подписей. Сформирован и направлен в оргкомитет «Победа» полный пакет документов со всей доказательной базой.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Трудовая слава

«В сентябре такой шанс будет еще у нескольких городов, среди них Чита. Она достойна этого, так как Вторая Мировая война закончилась как раз в сентябре и именно здесь — на Дальнем Востоке», — пояснил Александр Скачков.

В настоящее время по его поручению экспертная группа во главе с историком Виктором Мерцаловым нашла семь трудовых наград времен Великой Отечественной войны — красные знамена Государственного комитета обороны.

«Их наличие — один из важнейших критериев для присвоения городу почетного статуса. Найдены красные знамена Холбонской электростанции, Дарасунзолото, Зиловского депо, Забайкальской железной дороги, Букачачинского месторождения. Также были сделаны запросы в архивы ЗабЖД, военкомата, Пушкинскую библиотеку, краеведческий музей, ОДОРА, Минкультуры края.

Все организации очень активно подключились и дали много ценнейшей информации. Забайкалье, таким образом, еще больше усиливает свои позиции перед очередным заседанием оргкомитета «Победа» , — пояснил доктор исторических наук Виктор Мерцалов.

На оргкомитете отметили, что проект за присвоение Чите звания города трудовой доблести — повод еще раз обратить внимание на патриотическое воспитание.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» было принято 2 июля 2020 года в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое провёл президент России Владимир Путин.

В годы войны только в Чите работали 13 эвакогоспиталей и действовал окружной военный госпиталь. Излечение в них прошли тысячи бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых смогли вернуться в строй и продолжили воевать с немецко-фашистскими захватчиками.

В марте 2021 года право Читы на звание города трудовой доблести подтвердили эксперты РАН.

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