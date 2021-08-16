Ташкент, 16 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. На юге Узбекистана разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана, сообщает 16 августа Gazeta.uz.

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Отмечается, что крушение произошло вечером 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

В министерстве обороны Узбекистана сообщили изданию, что расследуют ситуацию.

По неподтвержденным данным, находившимся в воздушном судне пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана ведут переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с находящимся в Кабуле правительством по поводу беженцев из Афганистана.