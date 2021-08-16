Пермь, 16 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Перми начинают демонтаж избыточных ограждений на дорогах. Об этом в своем Instagram-акаунте заявил глава города Алексей Дёмкин.

Ограждение на дороге

«Они многим напоминают кладбищенские оградки и визуально захламляют город. Еще до того, как стал главой города, обращал внимание на эту проблему, сейчас будем ее решать. В Перми вдоль дорог установлено почти 50 км ограждений, зачастую большой необходимости в них нет, но того требовал ГОСТ», — сказал он.

Новые правила позволяют избавится от ряда заборов. В настоящее время проводят инвентаризацию всех мест, где установлены ограждения вдоль дорог. Специалисты определят участки, где ограждения необходимо ликвидировать.

Заборы вдоль дорог уже убраны на улицах Клименко (от Пермской до Екатерининской), Газеты Звезда (от Пушкина до Ленина), Ленина (от Комсомольского проспекта до Крисанова), Пушкина (от 25 Октября до Сибирской).

Тема нашла активный отклик у подписчиков. «Вот на что идут наши налоги!», — иронично заметил один из комментаторов. Пользователи интернета отметили, что сначала тратили бюджетные деньги на установку заборов, теперь за счет бюджета осуществляется демонтаж. В целом новость о демонтаже ограждений горожане восприняли положительно.