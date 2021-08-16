Чебоксары, 16 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Чувашии заражение коронавирусом выявлено ещё у 75 человек, при этом 68 пациентов выздоровели. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 16 августа, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 30 514 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 75. Напомним, что в последний раз такое количество суточных заражений было подтверждено за 8 августа, после этого число носителей коронавируса превышало 75.

Выздоровели 27 764 пациента, из них за последние сутки вылечились 68 человек.

Кроме того, в Чувашии от ковида умерли ещё десять пациентов. Всего жертвами коронавируса стал 1861 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии к вакцинации приступили более 271 тыс. жителей (46,1% от плана), из них более 227 тыс. человек поставили два компонента вакцины.