Рига, , 12:12 — REGNUM Нелегально пересекающих границу и ищущих убежища людей нельзя просто отправлять обратно без адекватной процедуры и оценки рисков для этих людей. Об этом комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила латвийскому порталу Rus.LSM.lv, комментируя случаи массового «выталкивания» нелегалов за границу властями Латвии и Литвы.

Страны-члены Совета Европы обязаны полностью соблюдать права беженцев, мигрантов и лиц, ищущих убежища — даже если другое государство прямо побуждает мигрантов пересекать границу, отметила Миятович.

«Критически важно, чтобы государства-члены Совета Европы, столкнувшись с проблемами из-за внезапного прибытия беженцев, лиц, ищущих убежища и мигрантов, — независимо от их происхождения — полностью выполняли свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека, а также Конвенции о беженцах и другим международным инструментам, которыми они связаны», — подчеркнула комиссар Совета Европы.

Она отметила, что права человека прибывающих нелегалов не должны становиться второстепенными по отношению к геополитическим соображениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с обострением обстановки на границе с Белоруссией в Латвии 10 августа был введен режим чрезвычайной ситуации в приграничных краях. В рамках этого режима погранохрана получила от правительства полномочия немедленно возвращать нарушителя в страну, из которой он пересек границу — если потребуется, то с применением физической силы и спецсредств. Также было принято решение, что прошения о предоставлении убежища не будут приниматься на всей территории районов, где действует ЧС.