Кемерово, 16 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Кемерове на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались 165 193 человека, в том числе 41 346 — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед прививкой. Записаться можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники», — напомнили в городской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки в Кемерове выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом.