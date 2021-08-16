Джакарта, 16 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Индонезия получила партию вакцины против коронавируса, произведенную китайской компанией Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

Governo do Estado de São Paulo Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech

В Индонезию доставили пять миллионов доз вакцины против коронавируса.

В общей сложности Индонезия получила около 190 млн доз вакцины от компаний Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипопросил снизить цену на ПЦР-тест.