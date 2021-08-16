Кызыл, 16 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Всего в России на сегодняшний день действуют около четырёх тысяч шаманов. Об этом по итогам состоявшегося в Кызыле третьего Всероссийского съезда шаманов заявил РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

Аркадий Зарубин Шаман

«Во всей России число шаманов каждый год увеличиваются. Их около 4 тысяч», — сказал Допчун-оол.

По его словам, за помощью к шаманам обращаются люди разных религий и национальностей: «В шаманизме нет различий по национальности и вероисповеданию. Шаман обязан помочь человеку, используя силы природы».

Допчун-оол также выступил за принятие в шаманы представителей язычества.