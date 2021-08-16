Владикавказ, 16 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Северной Осетии усилены мощности коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. На помощь местным врачам в лечении больных COVID-19 пришли военные медики. Они открыли инфекционное отделение на 100 мест, сообщили 16 августа в пресс-службе Минобороны РФ

Mil.ru В военном госпитале

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Отделение развернулось на базе Республиканского эндокринологического диспансера. В нем одновременно могут принимать на лечение до 100 пациентов. Им будут оказывать помощь медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа.

Напомним, ранее за помощью к министру обороны России Сергею Шойгу обратился врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло. В развернутом военными госпитале созданы все условия для лечения больных ковид.