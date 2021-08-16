Киев, , 12:15 — REGNUM Следствие рассматривает две версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом заявил на брифинге 16 августа представитель Нацполиции в Днепропетровской области Украины Анатолий Щадило.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, речь идёт об умышленном убийстве или самоубийстве. Полицейские также не исключают возможности доведения чиновника до самоубийства.

Щадило отметил, что в Кривой Рог прибыли эксперты из Киева. Правоохранители работают с родственниками погибшего, которые вернулись домой с отдыха.

«Сегодня с женой работает следователь, и мне неизвестно ни о каких угрозах», — добавил представитель полиции.

В МВД Украины не смогли объяснить, каким образом видеозапись с камер наблюдения, установленных в доме погибшего, попала в сеть интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась видеозапись, на которой видно, как Константин Павлов ходит по дому с охотничьим карабином и переписывается с кем-то по телефону. В данный момент следователи изучают содержимое телефона.

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