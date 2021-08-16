Киев, 16 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Следствие рассматривает две версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом заявил на брифинге 16 августа представитель Нацполиции в Днепропетровской области Украины Анатолий Щадило.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По его словам, речь идёт об умышленном убийстве или самоубийстве. Полицейские также не исключают возможности доведения чиновника до самоубийства.

Щадило отметил, что в Кривой Рог прибыли эксперты из Киева. Правоохранители работают с родственниками погибшего, которые вернулись домой с отдыха.

«Сегодня с женой работает следователь, и мне неизвестно ни о каких угрозах», — добавил представитель полиции.

В МВД Украины не смогли объяснить, каким образом видеозапись с камер наблюдения, установленных в доме погибшего, попала в сеть интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась видеозапись, на которой видно, как Константин Павлов ходит по дому с охотничьим карабином и переписывается с кем-то по телефону. В данный момент следователи изучают содержимое телефона.