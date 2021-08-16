Сидней, Австралия, 16 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В настоящее время власти Нового Южного Уэльса предпринимают все новые и новые меры для борьбы со вспышкой «Дельта"-варианта коронавируса в Сиднее и его окрестностях в то время, как кривая по числу заражения стремится ввысь. Однако, выступая в ходе пресс-конференции 16 августа, главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант заявила, что локдаун в штате «абсолютно точно сработал», передает телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Локдаун абсолютно точно сработал. Если бы у нас не было этих ограничений на передвижения, то мы бы наблюдали за ростом числа случаев заражения», — заверила журналистов Чант.

«Я также думаю, что у нас были некоторые проблемы с соблюдением всех требований, и мы работали рука об руку с полицией, но я думаю, что усиление мер по соблюдению требований окажет нам необходимую услугу», — добавила Чант.

За последние сутки от COVID-19 в Новом Южном Уэльсе скончались семь человек.